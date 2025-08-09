Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela deste sábado (9)

A novela 'Dona de Mim' deste sábado (9) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Rosa confirma a presidência de Jaques, mas exige concessões do filho.

Resumo completo de 'Dona de Mim' deste sábado

Rosa confirma a presidência de Jaques, mas exige concessões do filho. Rosa pede desculpas às funcionárias e revoga as demissões. Sofia vê Leo chorando por lembrar de quando perdeu sua filha. Gisele e Ayla reatam. Ayla se recusa a sair com Breno e Caco. Jaques revela a todos que Katinha jamais esteve grávida.

Samuel rompe com Katinha. Leo apoia Samuel. Rosa conversa com Jaques acreditando se tratar de Abel, e Samuel se penaliza. Kami, Pam e Natara planejam criar uma associação para proteger seus direitos trabalhistas. Samuel descobre que Jaques e Katinha estavam mancomunados contra ele.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:45, na Rede Globo.