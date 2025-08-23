Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela deste sábado (23)

A novela 'Dona de Mim' deste sábado (23) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Todos embarcam no devaneio de Rosa e aproveitam o baile.

Resumo completo de 'Dona de Mim' deste sábado

Todos embarcam no devaneio de Rosa e aproveitam o baile. Pam se irrita com Danilo. Gisele não aceita o perdão de Ayla. Manuel incentiva a aproximação entre Nina e Danilo. Jaques exige que Ricardo afaste Rosa do comando da Boaz. Nina conta para Danilo sobre Deco. Jaques tenta manipular Rosa, que desperta de seu devaneio e repreende o filho.

Nina diz a Filipa que gostou de vê-la com Jaques. Leo se preocupa com Stephany. Jaques promove Pam em detrimento de Natara, a fim de criar inimizade entre as duas. Palmeira chantageia Manuel, e Marlon desconfia. Samuel pede Leo em namoro.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.