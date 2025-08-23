Diário do Nordeste
Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela deste sábado (23)

Todos embarcam no devaneio de Rosa e aproveitam o baile.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Legenda: Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'Dona de Mim' deste sábado (23) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Todos embarcam no devaneio de Rosa e aproveitam o baile.

Resumo completo de 'Dona de Mim' deste sábado

Todos embarcam no devaneio de Rosa e aproveitam o baile. Pam se irrita com Danilo. Gisele não aceita o perdão de Ayla. Manuel incentiva a aproximação entre Nina e Danilo. Jaques exige que Ricardo afaste Rosa do comando da Boaz. Nina conta para Danilo sobre Deco. Jaques tenta manipular Rosa, que desperta de seu devaneio e repreende o filho.

Nina diz a Filipa que gostou de vê-la com Jaques. Leo se preocupa com Stephany. Jaques promove Pam em detrimento de Natara, a fim de criar inimizade entre as duas. Palmeira chantageia Manuel, e Marlon desconfia. Samuel pede Leo em namoro.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.

A amizade de Cristiano Ronaldo e Luan Santana é considerada inusitada
Zoeira

Cristiano Ronaldo anuncia transmissão ao vivo de show de Luan Santana em seu canal no YouTube

Craque português surpreendeu os fãs ao revelar que exibirá apresentação do cantor brasileiro em Portugal

Redação
22 de Agosto de 2025
Redes sociais repercutiu cenas de João Liberato e Cariúcha juntos
Zoeira

Cariúcha teria convidado filho de Gugu para estender a noite após festa de João Silva

Apresentadora e filho de Gugu teriam emendado a celebração com clima de romance e planos para o fim de semana

Redação
22 de Agosto de 2025