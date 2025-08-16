Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)

A novela 'Dona de Mim' deste sábado (16) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Samuel se desespera com a mudança de Jaques.

Resumo completo de 'Dona de Mim' deste sábado

Samuel se desespera com a mudança de Jaques. Tânia jura vingança contra Jaques. Pam afirma que o namoro com Danilo acabou. Tânia acusa Filipa de roubar seu marido, e Jaques expulsa a ex-mulher da mansão.

Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco. Sofia ajuda Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jaques. Tânia ameaça Jaques.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:45, na Rede Globo.