Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

A novela 'Dona de Mim' desta terça-feira (12) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Marlon adverte Ryan sobre a violação de sua liberdade condicional.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta terça-feira

Marlon adverte Ryan sobre a violação de sua liberdade condicional. Kami é fria com Marlon, e admira Ryan com Dedé. Lucas conversa com Marlon sobre Ryan. Vespa ameaça Ryan. Leo e Samuel se divertem com Sofia e Dedé em São Cristóvão. Jaques se aproxima de Davi.

Filipa tem uma crise e acaba demitida por Aurora. Caco e Gisele marcam um encontro de casais. Filipa exagera na bebida no bar de Everaldo. Rosa pede que Ayla não conte para Jaques sobre sua doença. Everaldo liga para Nina.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.