Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)

A novela 'Dona de Mim' desta sexta-feira (15) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Ricardo chantageia Jaques.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta sexta-feira

Ricardo chantageia Jaques. Nina e Leo cuidam de Filipa, que se emociona. Jaques assume a presidência da Boaz, e Kami e Pam pressionam Samuel sobre as novas políticas impostas pelo tio. Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques. Ryan exige que Lucas se afaste do salão enquanto Vespa usa o local para suas negociações.

Palmeira furta o dinheiro de um detido, e Marlon desconfia. Davi apoia Jaques. Tânia implora pelo perdão de Jaques. Nina se aproxima de Danilo, e Pam vê. Leo e Samuel ficam juntos. Jaques deixa a casa de Tânia e se muda para a mansão de Abel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.