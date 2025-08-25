Diário do Nordeste
Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (25)

Leo aceita namorar Samuel, e Sofia comemora.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Legenda: Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'Dona de Mim' desta segunda-feira (25) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Leo aceita namorar Samuel, e Sofia comemora.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta segunda-feira

Leo aceita namorar Samuel, e Sofia comemora. Palmeira consegue despistar Marlon diante de Manuel. Stephany passa mal, e Yara e Leo a acodem. Gisele e Ayla fazem as pazes. Caco afirma a Ayla e Gisele que deseja ser pai do bebê. Pam se preocupa com seu novo cargo na fábrica. Jussara repreende o namoro entre Lucas e Dara.

Vespa importuna Nina, e Deco a defende. Nina termina com Deco, que procura Vespa e Durval. Marlon procura Ryan. Leo descobre que Jaques instalou câmeras de segurança na mansão. Samuel confronta Jaques. Tânia revela a Samuel que Jaques tem um plano para afastar Rosa da Boaz.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.

imagem de câmera de segurança mostra dois veículos parados após uma colisão de trânsito. um dos veículos, porsche, é do influenciador gato preto
Zoeira

Carros de luxo exibidos por Gato Preto somam 24 multas e não estão no nome do influenciador

Informações foram divulgadas pelo Fantástico. Influenciador foi preso após se envolver em ocorrência de trânsito em SP

Redação
25 de Agosto de 2025
Titãs
Zoeira

Que horas começa 'Titãs' deste domingo (24/08)

Série conta a história do ex-parceiro de Batman, Dick Grayson

Redação
24 de Agosto de 2025
Imagem de Maju Coutinho, apresentadora do programa Fantástico apresentado no domingo
Zoeira

Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (24/08)?

Programa começa depois do 'Domingão com Huck'

Redação
24 de Agosto de 2025