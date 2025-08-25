Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (25)
Leo aceita namorar Samuel, e Sofia comemora.
A novela 'Dona de Mim' desta segunda-feira (25) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Leo aceita namorar Samuel, e Sofia comemora.
Resumo completo de 'Dona de Mim' desta segunda-feira
Leo aceita namorar Samuel, e Sofia comemora. Palmeira consegue despistar Marlon diante de Manuel. Stephany passa mal, e Yara e Leo a acodem. Gisele e Ayla fazem as pazes. Caco afirma a Ayla e Gisele que deseja ser pai do bebê. Pam se preocupa com seu novo cargo na fábrica. Jussara repreende o namoro entre Lucas e Dara.
Vespa importuna Nina, e Deco a defende. Nina termina com Deco, que procura Vespa e Durval. Marlon procura Ryan. Leo descobre que Jaques instalou câmeras de segurança na mansão. Samuel confronta Jaques. Tânia revela a Samuel que Jaques tem um plano para afastar Rosa da Boaz.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.