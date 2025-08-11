Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (11)

A novela 'Dona de Mim' desta segunda-feira (11) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Katinha implora o perdão de Samuel.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta segunda-feira

Katinha implora o perdão de Samuel. Jaques orienta Ricardo a demitir Katinha. Denise lamenta o esquecimento mais frequente de Rosa. Marlon desconfia das atitudes de Palmeira. Dedé pede que Ryan participe da batalha de rimas. Palmeira e Marlon invadem a batalha de rimas para deter Ryan, que foge e pede abrigo a Leo.

Kami desabafa seu descontentamento com Marlon. Alan apoia Marlon. Jaques e Davi se aproximam. Sofia pede para ir com Samuel visitar Leo. Marlon encontra Ryan na casa de Leo e confronta o amigo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.