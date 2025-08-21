Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (21)

A novela 'Dona de Mim' desta quinta-feira (21) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Tânia despista Ricardo sobre a tentativa de checar seu celular.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta quinta-feira

Tânia despista Ricardo sobre a tentativa de checar seu celular. Tânia insinua a Samuel que é Ricardo quem comanda Jaques. Jaques humilha Leo e ameaça deixá-la sem emprego. Jaques admite que gosta de cuidar de Filipa e Nina.

Deco se apresenta a Jaques como namorado de Nina. Pam, Kami, Lorena e Natara se organizam contra as mudanças na fábrica, e Danilo registra. Jaques repreende Sofia, e Leo se interpõe entre os dois.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.