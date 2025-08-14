Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (14)

A novela 'Dona de Mim' desta quinta-feira (14) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Nina surpreende Jaques com Filipa.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta quinta-feira

Nina surpreende Jaques com Filipa. Ricardo tenta acalmar Tânia. Lucas confronta Ryan sobre Durval. Ryan convence Fabiana a deixá-lo abrir o salão às segundas-feiras, conforme combinado com Durval. Dara nota o sofrimento de Lucas. Jaques chama Tânia de Filipa, e ela reage. Rosa acolhe Filipa e Nina.

Ayla não gosta de saber que Gisele marcou de sair com Caco e Breno, e Davi ajuda a irmã. Jaques e Nina ajudam Filipa a se lembrar do ocorrido no bar. Pam se revolta com as atitudes de Danilo na Boaz. Jaques flagra Tânia com Ricardo na empresa. Ricardo ameaça Jaques.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.