Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

A novela 'Dona de Mim' desta quarta-feira (20) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Tânia assusta Jaques.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta quarta-feira

Tânia assusta Jaques. Jaques afirma a Tânia que o casamento dos dois não tem mais volta. Samuel pede que Pam e Kami o ensinem a dançar. Jaques humilha Leo, que é apoiada por Samuel. Rosa e Filipa sentem saudade de Abel. Tânia sofre por Jaques, e Ricardo tenta animá-la. Nina repreende Jaques ao vê-lo oferecendo bebida alcoólica a Filipa.

Ricardo revela a Tânia o vídeo comprometedor que fez de Jaques. Jaques sai com Davi e acaba conhecendo Lia. Caco insiste em se aproximar de Ayla para saber do bebê. Yara e Leo se surpreendem com o mau-humor de Stephany. Tânia tenta resgatar o vídeo de Jaques no celular de Ricardo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:15, na Rede Globo.