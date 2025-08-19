Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (19)

A novela 'A Viagem' desta terça-feira (19) vai ao ar às 17:10, após 'Até que a Sorte nos Separe'. Nesse capítulo, Bia chega e diz ao médico que ele não deve se intrometer.

Resumo completo de 'A Viagem' desta terça-feira

Bia chega e diz ao médico que ele não deve se intrometer. Téo conta a Lisa sobre o desaparecimento de Patty e ela compreende o sumiço do namorado. Diná conversa com a irmã sobre o cansaço estranho de Otávio e resolve ir até o chalé. Andrezza descobre que Raul quase não tem dormido em casa. Tato se recusa a atender telefonemas de Bia. Bárbara diz a Andrezza que Raul saiu com Tainá. Carmem conta a Bárbara a verdade sobre Mauro.

Raul diz a Téo que não deve confiar em Mauro. Estela vai buscar Bia na casa de Ismael, mas ele diz que a filha não vai. Alberto faz uma reunião e um dos médiuns incorpora Alexandre. Alexandre fala, através do médium, que não se arrepende de nada e vai se vingar. Alberto entrega a Otávio a carta psicografada de Júlia, sua ex-mulher. Os dois se emocionam. Diná se assusta ao ver que o testamento de Otávio já está pronto.

Tibério leva Mascarado à fonoaudióloga. Estela pede a Cininha e Tibério que deponham no processo de divórcio dela. O juiz diz a Estela que ela já é uma mulher livre. Após a audiência, todos saem para jantar para comemorar. Otávio diz a Alberto que Ismael tem 15 dias para recorrer contra a separação legal. Carmem e Bárbara “armam” uma vingança contra Mauro. À noite, na boate, Bárbara põe a caneta de ouro de um dos frequentadores no bolso de Mauro.

O arquiteto faz o maior escândalo quando o rapaz o interpela e a briga é registrada por fotógrafos. Ismael queima a intimação do juiz sem ler. O roubo na boate é registrado em jornal. Mauro vai até a locadora tirar satisfações com Bárbara.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.