Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

A novela 'A Viagem' desta terça-feira (12) vai ao ar às 17:15, após 'Marley & Eu'. Nesse capítulo, Otávio se despede de Diná, mas diz que volta no fim de semana.

Resumo completo de 'A Viagem' desta terça-feira

Otávio se despede de Diná, mas diz que volta no fim de semana. Estela comenta com a irmã que está arrependida da formação rígida que deu a Bia. Patty conta a Estela que Bia está fumando. Estela discute com Ismael, que acaba dando-lhe uma bofetada. Bia chega e fica contra a mãe. Lisa desculpa Téo pela ausência no casamento. Estela manda Bia vir com ela, mas a garota prefere o pai. Alberto contrata Carmem como secretária do consultório. Moradores da pensão se despedem de Sofia e Zeca, que viajam em lua de mel.

Carmem pensa em emprestar o táxi para Agenor dirigir. Depois de não aparecer no casamento de Zeca, Téo vai até a casa de Lisa para lhe dar uma explicação. Ela desculpa o namorado. Otávio pede a Tato para cuidar de Dudu, caso ele falte. Maroca fala mal de Ismael para Bia e manda a garota investigar a verdade. Estela pega um revólver em casa. Estela coloca um revólver na bolsa. Estela coloca o revólver na bolsa e ao sair dá de cara com Alberto. Ele diz a Estela que, se ela sair, não a procurará mais.

Ela pede ajuda a ele. Raul trata Andrezza com indiferença. Diná e Téo estão diante do juiz para assinarem a separação, mas ele se nega. Bia pergunta ao pai o porquê do entra e sai na casa deles. Mauro apresenta uma amiga a Raul, numa boate. Lisa diz a Agenor que casará com Téo de qualquer jeito. A pedido de Tato, Diná vai almoçar na casa de Otávio. Ele diz a Diná que fará uma longa viagem. Otávio pede a ela que cuide dos filhos dele na sua ausência. E diz a ela que gostaria de levá-la.

Otávio diz que só vai partir para a “viagem” se for com Diná. Diná conta a Alberto. Mauro liga para Carmem, mas ela se recusa a falar com ele. Influenciado por Alexandre, Téo xinga Agenor. Alberto e Josefa marcam um trabalho de desobsessão do espírito de Alexandre. Fátima e Cininha seguem Tibério até a casa do Mascarado. Otávio diz a Alberto que só quer partir para sua “viagem” se for com Diná.

