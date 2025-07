Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (25)

A novela 'A Viagem' desta sexta-feira (25) vai ao ar às 17:20, após 'Fada Madrinha'. Nesse capítulo, Mauro tenta agarrar Carmem, mas Alberto aparece na hora.

Resumo completo de 'A Viagem' desta sexta-feira

Mauro tenta agarrar Carmem, mas Alberto aparece na hora. Bia diz à mãe que está chateada por Tato estar namorando Naná. Josefa diz a Alberto que Téo não está nada bem. Diná contrata Bárbara para a locadora. A mãe de Sofia aparece na pensão. Téo vai falar com Agenor e recebe nova influência de Alexandre. Téo pede a mão de Lisa em casamento a Agenor. Agenor acha que Téo está bêbado. Lisa passa mal quando Agenor diz que Téo não entra mais em sua casa.

Carmem chama Alberto para ver Lisa. Depois de examiná-la, o médico associa tudo a Alexandre. Alberto pede para Agenor permissão para chamar Téo para ir até a casa de Lisa. Téo, influenciado por Alexandre, diz a Josefa que vai acabar com a vida de Lisa. Tato recebe uma ligação anônima sobre Naná. Tato vai até o endereço que recebeu por ligação e descobre que Naná dança à noite. Otávio leva Diná até sua casa para ouvirem música.

Diná convida Otávio para ir à fazenda de Guiomar. Tato termina com Naná. Otávio e Diná se beijam. Bia vai à boate com Ismael e Regina, lá encontra com Tato. Bia convida Tato para ir à fazenda de Guiomar e ele aceita. Ismael leva Bia em casa e afirma a Estela que não vai dar a separação. Naná conta a Zeca que terminou o namoro com Tato. Zeca se compromete a casar com Sofia perante a mãe e o tio dela.

Sob influência de Alexandre, a moto de Tato quase o atropela. Alberto diz a Josefa que Téo deve estar sendo vítima de obsessão induzida pelo espírito de Alexandre. Téo garante a Lisa que não estava bêbado. Raul e Andrezza se preparam para ir à fazenda, mas Guiomar passa mal.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:20, na Rede Globo.