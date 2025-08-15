Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)
Resumo completo de 'A Viagem' desta sexta-feira
Téo expulsa Lisa da casa de Josefa, que fica atônita com a atitude do filho. Diná recebe um telefonema sobre Bia Otávio recebe uma ligação da delegacia de Itatiaia, dizendo que Tato foi preso num “pega”. O juiz de menores dá uma bronca em Bia, depois a libera. Em casa, ela pergunta para Ismael porque ele não foi buscá-la. Ismael diz que ela precisa ser menos dependente.
Andrezza desconfia das saídas frequentes de Raul. Diná e Otávio passam a noite juntos e ele garante já ter vivido aquilo em épocas passadas. Alberto briga com Estela por deixar Téo sair com Patty. Influenciado por Alexandre, o arquiteto manda a filha ir embora do restaurante. Restabelecido, Téo procura pela filha. Alberto e Estela chegam ao restaurante e ajudam Téo a procurar Patty.
Enquanto isso, a menina caminha pelas ruas de Itatiaia. Bia leva sua turma para Maroca conhecer. A avó fica chocada. Maria conta a Diná que Patty desapareceu. Arrasado, Téo vai à delegacia dar queixa do desaparecimento da filha. Diná e Otávio também procuram a polícia. Bia e seus amigos resolvem ajudar nas buscas. Lisa prepara um lanche para Téo, mas ele não aparece.
Patty é encontrada pelo pai num parque. Téo leva Patty para casa e diz a Maroca que prefere não encontrar Diná. Otávio comenta com Alberto que não está bem e que vai descansar no chalé. Alberto procura Ismael e pede que ele concorde com o divórcio.
A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:15, na Rede Globo.