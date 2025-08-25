Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (25)
A novela 'A Viagem' desta segunda-feira (25) vai ao ar às 17:20, após 'Yesterday - A Trilha do Sucesso'. Nesse capítulo, Téo fica horrorizado ao perceber o estado em que está.
Resumo completo de 'A Viagem' desta segunda-feira
Téo fica horrorizado ao perceber o estado em que está. Dinah e família vão para a fazenda. Lisa conta a Carmem as suspeitas de Josefa sobre a obsessão sofrida por Téo. Lisa decide ir aos encontros na casa de Alberto. Cininha dita um bilhete de amor a Agenor para que ele conquiste Fátima.
Téo descobre que Tainá vendeu um projeto dele. Raul percebe que Tainá o usou para roubar os projetos de Téo. Raul assume que passou os projetos para ela porque achou que ela defenderia os trabalhos de Téo e promete se vingar da moça. Dinah escolhe um lugar na fazenda para armar uma barraca esotérica, onde tratará de Otávio.
Uma mulher, cujo marido perdeu tudo no cassino, briga com Ismael. Bia fica intrigada com o pai. Dinah leva Otávio para a barraca. Lisa vai ao encontro na casa de Alberto e se impressiona. Dinah e Otávio tomam banho de cachoeira. Maroca se preocupa com o sumiço do casal.
Dinah e Otávio meditam na floresta. Fátima fica toda contente ao receber um bilhete de amor. Téo pede a Agenor para levar Lisa para passear.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:20, na Rede Globo.