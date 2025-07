Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (31)

A novela 'A Viagem' desta quinta-feira (31) vai ao ar às 17:05, após 'Uma Prova de Amor'. Nesse capítulo, Lisa vai desabafar com o Mascarado.

Resumo completo de 'A Viagem' desta quinta-feira

Lisa vai desabafar com o Mascarado. Carmem chega e Lisa diz a ela que o Mascarado gosta de uma menina. Quando Otávio leva Diná em casa, Téo aparece, agarra a ex-mulher, e Otávio dá um soco nele. Inconsciente, Téo pede desculpas e vai embora. Otávio vai à casa de Alberto e conta o que aconteceu. O médico explica que pode ser influência de Alexandre. Mascarado mostra o rosto a Tibério. Tato e Bia saem de moto. A moto assusta o cavalo que Dudu está montado, fazendo o menino cair no chão. Diná aceita o convite de Otávio para viajar. Téo visita Patty e pede desculpas a Diná pelo ocorrido na noite anterior.

Ele confessa que não se lembra de nada. Dudu liga para o pai e conta o que houve com a moto. Alberto diz que vai até lá. Ismael aparece na fazenda. Alberto e Estela fazem as pazes. Tibério desconversa quando Cininha dá a entender que gostaria de se casar com ele. Alexandre continua influenciando a vida de Téo. Otávio e Diná saem para passear de lancha. Mauro vê e conta tudo a Téo, que vai atrás do casal e manda Diná pular para o seu barco. Ela afirma a Otávio que acabou tudo entre ela e o ex. Téo diz a Mauro que Otávio não ficará dom Diná. Mascarado dá um gatinho de presente de aniversário para Lisa.

Alberto pede Estela em casamento. Diná recebe uma cesta de café da manhã e, para sua surpresa, quem mandou foi Téo. Bia diz à mãe que só será totalmente feliz quando os pais estiverem juntos. Lisa dá a primeira aula no curso de beleza. Lisa comemora seu aniversário com os amigos da vila. Lisa convence Fátima de que o Mascarado não é Robertão. Téo vai com Lisa a um restaurante, e lá encontram Otávio e Diná. Téo e o advogado se atracam. Téo fica nervoso, quando se dá conta do que aconteceu. Lisa diz a Téo que ele ainda gosta de Diná e agradece pelo pior aniversário de sua vida.

Lisa desabafa com Carmem, dizendo que precisa de forças para ajudar Téo. Na pensão, todos se mobilizam para o casamento de Sofia. O tio de Sofia promete ajudar Zeca na sua carreira de músico. Téo, influenciado por Alexandre, aparece na casa de Diná e diz que a deseja. Maroca observa que ele está doente, mas Diná não acredita. Téo acaba brigando com a ex-mulher e chamando Maroca de mãe.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.