Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (21)
A novela 'A Viagem' desta quinta-feira (21) vai ao ar às 17:15, após 'Mais que Especiais'.
Resumo completo de 'A Viagem' desta quinta-feira
À noite, na boate, Bárbara põe a caneta de ouro de um dos frequentadores no bolso de Mauro. O arquiteto faz o maior escândalo quando o rapaz o interpela e a briga é registrada por fotógrafos. Ismael queima a intimação do juiz sem ler.
O roubo na boate é registrado em jornal. Mauro vai até a locadora tirar satisfações com Bárbara. Ele tenta agredir a menina, mas Dinah o impede. Estela e Alberto convidam Cininha e Tibério para serem padrinhos do casamento deles.
Dinah vai até o consultório de Alberto para saber sobre a saúde de Otávio. Lisa conhece o apartamento de Téo. Dinah mente para Otávio dizendo que viu seus exames e que já sabe de tudo. Quando Dinah tem a certeza de que Otávio está condenado, fica revoltada.
Johnny quebra copos na danceteria quando vê Bia e Tato juntos. Alfredo, interessado em Naná, aluga um quarto na pensão.
Que horas começa?
