Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (14)

A novela 'A Viagem' desta quinta-feira (14) vai ao ar às 17:15, após 'Superação - O Milagre da Fé'. Nesse capítulo, Otávio diz que só vai partir para a “viagem” se for com Diná.

Resumo completo de 'A Viagem' desta quinta-feira

Otávio diz que só vai partir para a “viagem” se for com Diná. Diná conta a Alberto. Mauro liga para Carmem, mas ela se recusa a falar com ele. Influenciado por Alexandre, Téo xinga Agenor. Alberto e Josefa marcam um trabalho de desobsessão do espírito de Alexandre. Fátima e Cininha seguem Tibério até a casa do Mascarado. Otávio diz a Alberto que só quer partir para sua “viagem” se for com Diná.

Alberto diz a Otávio que ele terá que fazer a viagem sozinho. Cininha descobre que Tibério tem uma relação forte com o Mascarado. Johnny começa a paquerar Bia. Depois, a garota chama Tato para ir a um “pega”. Téo expulsa Lisa da casa de Josefa, que fica atônita com a atitude do filho. Diná recebe um telefonema sobre Bia Otávio recebe uma ligação da delegacia de Itatiaia, dizendo que Tato foi preso num “pega”.

O juiz de menores dá uma bronca em Bia, depois a libera. Em casa, ela pergunta para Ismael porque ele não foi buscá-la. Ismael diz que ela precisa ser menos dependente. Andrezza desconfia das saídas frequentes de Raul. Diná e Otávio passam a noite juntos e ele garante já ter vivido aquilo em épocas passadas. Alberto briga com Estela por deixar Téo sair com Patty. Influenciado por Alexandre, o arquiteto manda a filha ir embora do restaurante.

Restabelecido, Téo procura pela filha. Alberto e Estela chegam ao restaurante e ajudam Téo a procurar Patty. Enquanto isso, a menina caminha pelas ruas de Itatiaia. Bia leva sua turma para Maroca conhecer.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:15, na Rede Globo.