Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (30)

A novela 'A Viagem' desta quarta-feira (30) vai ao ar às 17:05, após 'Pica-Pau - O Filme'. Nesse capítulo, Alberto ora por Alexandre.

Resumo completo de 'A Viagem' desta quarta-feira

Alberto ora por Alexandre. Alberto vê Alexandre. O médico tenta convencê-lo a não continuar fazendo maldades. Estela aparece e Alberto diz que vai embora da fazenda. Ela fica zangada, achando que Alberto não gosta mais dela. Tato e Dudu chegam à fazenda e levam a moto que era de Alexandre. Diná briga com Estela e resolve voltar para o Rio com Maroca, Patty e Maria. Otávio quer ajudar Carmem, oferecendo sociedade na locadora de Diná.

Já com Zeca, propõe gravar um disco do rapaz. Diná continua recebendo flores de Otávio toda manhã. Ele a convida para ir a Itatiaia. Alexandre volta para o Vale dos Suicidas. Alberto vai à casa de Téo e Alexandre se manifesta. O médico começa a orar. Lisa vai desabafar com o Mascarado. Carmem chega e Lisa diz a ela que o Mascarado gosta de uma menina. Quando Otávio leva Diná em casa, Téo aparece, agarra a ex-mulher, e Otávio dá um soco nele.

Inconsciente, Téo pede desculpas e vai embora. Otávio vai à casa de Alberto e conta o que aconteceu. O médico explica que pode ser influência de Alexandre. Mascarado mostra o rosto a Tibério. Tato e Bia saem de moto. A moto assusta o cavalo que Dudu está montado, fazendo o menino cair no chão. Diná aceita o convite de Otávio para viajar. Téo visita Patty e pede desculpas a Diná pelo ocorrido na noite anterior. Ele confessa que não se lembra de nada.

Dudu liga para o pai e conta o que houve com a moto. Alberto diz que vai até lá. Ismael aparece na fazenda. Alberto e Estela fazem as pazes. Tibério desconversa quando Cininha dá a entender que gostaria de se casar com ele. Alexandre continua influenciando a vida de Téo. Otávio e Diná saem para passear de lancha. Mauro vê e conta tudo a Téo, que vai atrás do casal e manda Diná pular para o seu barco.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.