Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

A novela 'A Viagem' desta quarta-feira (20) vai ao ar às 17:05, após 'Megan Leavey'. Nesse capítulo, Alexandre fala, através do médium, que não se arrepende de nada e vai se vingar.

Resumo completo de 'A Viagem' desta quarta-feira

Alexandre fala, através do médium, que não se arrepende de nada e vai se vingar. Alberto entrega a Otávio a carta psicografada de Júlia, sua ex-mulher. Os dois se emocionam. Diná se assusta ao ver que o testamento de Otávio já está pronto.

Tibério leva Mascarado à fonoaudióloga. Estela pede a Cininha e Tibério que deponham no processo de divórcio dela. O juiz diz a Estela que ela já é uma mulher livre. Após a audiência, todos saem para jantar para comemorar. Otávio diz a Alberto que Ismael tem 15 dias para recorrer contra a separação legal.

Carmem e Bárbara “armam” uma vingança contra Mauro. À noite, na boate, Bárbara põe a caneta de ouro de um dos frequentadores no bolso de Mauro. O arquiteto faz o maior escândalo quando o rapaz o interpela e a briga é registrada por fotógrafos.

Ismael queima a intimação do juiz sem ler. O roubo na boate é registrado em jornal. Mauro vai até a locadora tirar satisfações com Bárbara.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.