Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

Alexandre fala, através do médium, que não se arrepende de nada e vai se vingar.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A Viagem
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'A Viagem' desta quarta-feira (20) vai ao ar às 17:05, após 'Megan Leavey'. Nesse capítulo, Alexandre fala, através do médium, que não se arrepende de nada e vai se vingar.

Resumo completo de 'A Viagem' desta quarta-feira

Alexandre fala, através do médium, que não se arrepende de nada e vai se vingar. Alberto entrega a Otávio a carta psicografada de Júlia, sua ex-mulher. Os dois se emocionam. Diná se assusta ao ver que o testamento de Otávio já está pronto.

Tibério leva Mascarado à fonoaudióloga. Estela pede a Cininha e Tibério que deponham no processo de divórcio dela. O juiz diz a Estela que ela já é uma mulher livre. Após a audiência, todos saem para jantar para comemorar. Otávio diz a Alberto que Ismael tem 15 dias para recorrer contra a separação legal.

Carmem e Bárbara “armam” uma vingança contra Mauro. À noite, na boate, Bárbara põe a caneta de ouro de um dos frequentadores no bolso de Mauro. O arquiteto faz o maior escândalo quando o rapaz o interpela e a briga é registrada por fotógrafos.

Ismael queima a intimação do juiz sem ler. O roubo na boate é registrado em jornal. Mauro vai até a locadora tirar satisfações com Bárbara.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.

Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

Celso acode Estela e Anabela.

A. Seraphim
Há 40 minutos
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

Alexandre fala, através do médium, que não se arrepende de nada e vai se vingar.

A. Seraphim
Há 40 minutos
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

Gilda avisa a Raquel sobre a prisão de Ivan.

A. Seraphim
Há 40 minutos
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

Tânia assusta Jaques.

A. Seraphim
Há 40 minutos
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

Sheila ameaça Paula com uma espátula.

A. Seraphim
Há 40 minutos
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
Tirullipa puxa biquíni de influenciadora na piscina e é expulso da Farofa da Gkay
Zoeira

MPCE confirma denúncia contra Tirullipa por importunação sexual a três mulheres

Episódio ocorreu durante a Farofa da Gkay, em 2022

Lucas Monteiro
19 de Agosto de 2025
Foto de Hytalo Santos e o marido Israel sendo presos
Zoeira

STJ nega pedido de habeas corpus de influenciador Hytalo Santos e do marido; casal retorna para a PB

A gravidade dos crimes fez com que as prisões fossem mantidas, segundo o ministro que negou o pedido da defesa

Redação
19 de Agosto de 2025
Jessie J confirmou nas redes sociais show em São Paulo
Zoeira

Jessie J confirma show no 'The Town' mesmo em recuperação de mastectomia

A cantora fará apresentação acústica de 60 minutos no Brasil no dia 13 de setembro

Redação
19 de Agosto de 2025