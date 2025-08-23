Que horário começa o programa 'É de Casa' neste sábado (23/08)?

O programa "É de Casa" vai ao ar neste sábado (23), na TV Globo, com apresentação de Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete. Dessa vez, a produção vai ao ar às 9h, após o "Mistura Boa".

Ana Clara e Zezé Motta são duas das convidadas do programa, que será especial, pois uma parte será apresentada ao vivo direto de Barretos, para mostrar os detalhes da maior festa de peão do Brasil.

Que horas começa o 'É de Casa' hoje?

O "É de Casa" começa a partir das 9h na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 11h45.

Dicas sobre os mais variados temas como beleza, artesanato, culinária, serviço e entretenimento, além de notícias do que está acontecendo no Brasil, são destaques na atração.