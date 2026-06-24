Pré-venda do GTA VI começa nesta quinta-feira (25); veja horário e preços

A Rockstar Games anunciou, nesta quarta-feira (24), que os jogadores poderão solicitar a pré-venda de "Grand Theft Auto VI" (GTA VI) a partir da meia-noite desta quinta-feira (25).

Segundo a empresa, a liberação da compra irá acontecer no "horário local" de cada país, a fim de unificar a experiência dos consumidores.

A política irá valer tanto para a versão digital quanto física do jogo, que irá ser distribuída a partir do dia 12 de novembro, uma semana antes do lançamento.

Porém, ainda conforme a Rockstar, as mídias físicas não irão conter um disco de leitura com os dados do jogo, somente um código de resgate para o download digital.

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Qual vai ser o preço de GTA VI?

Em um comunicado enviado à imprensa, a Take-Two Interactive, detentora da Rockstar, revelou que a versão base do GTA VI custará US$ 79,99 nos Estados Unidos.

Também estará disponível uma versão especial do jogo por US$ 99,99 que incluirá veículos, armas e itens cosméticos exclusivos ligados aos personagens principais da campanha.

Os preços para o Brasil ainda não foram confirmados. Porém, baseado em outros produtos com mesmo preço, espera-se que o produto chegue às lojas brasileiras a R$ 499 ou R$ 450, no modelo padrão, e a R$ 550 na opção ultimate.

Este é o segundo título da indústria de vídeogames a ser vendido a US$ 80 em menos de um ano. O primeiro foi "Mario Kart World", jogo de lançamento para o Nintendo Switch 2.