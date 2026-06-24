Pré-venda do GTA VI começa nesta quinta-feira (25); veja horário e preços
Jogo chegará às lojas em 19 novembro para PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Ainda não há previsão de lançamento para os computadores.
A Rockstar Games anunciou, nesta quarta-feira (24), que os jogadores poderão solicitar a pré-venda de "Grand Theft Auto VI" (GTA VI) a partir da meia-noite desta quinta-feira (25).
Segundo a empresa, a liberação da compra irá acontecer no "horário local" de cada país, a fim de unificar a experiência dos consumidores.
A política irá valer tanto para a versão digital quanto física do jogo, que irá ser distribuída a partir do dia 12 de novembro, uma semana antes do lançamento.
Porém, ainda conforme a Rockstar, as mídias físicas não irão conter um disco de leitura com os dados do jogo, somente um código de resgate para o download digital.
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Qual vai ser o preço de GTA VI?
Em um comunicado enviado à imprensa, a Take-Two Interactive, detentora da Rockstar, revelou que a versão base do GTA VI custará US$ 79,99 nos Estados Unidos.
Também estará disponível uma versão especial do jogo por US$ 99,99 que incluirá veículos, armas e itens cosméticos exclusivos ligados aos personagens principais da campanha.
Os preços para o Brasil ainda não foram confirmados. Porém, baseado em outros produtos com mesmo preço, espera-se que o produto chegue às lojas brasileiras a R$ 499 ou R$ 450, no modelo padrão, e a R$ 550 na opção ultimate.
Este é o segundo título da indústria de vídeogames a ser vendido a US$ 80 em menos de um ano. O primeiro foi "Mario Kart World", jogo de lançamento para o Nintendo Switch 2.
Data de lançamento
O lançamento de GTA VI acontecerá em 19 de novembro, após mais de 13 anos desde o último lançamento da franquia, "GTA V" (2013). O jogo chegará para PlayStation 5 e Xbox Series X e S.
Na última quinta-feira (18), a Rockstar revelou como será a capa do jogo, com destaque aos protagonistas, Lucia e Jason, carros de luxo, missões perigosas e o clima ensolarado de Vice City.
"Jason e Lucia sempre souberam que as probabilidades estavam contra eles. Mas quando um golpe fácil dá errado, eles se veem no lado mais sombrio do lugar mais ensolarado da América, no meio de uma conspiração criminosa que se estende por todo o estado de Leônida — forçados a depender um do outro mais do que nunca se quiserem sair vivos dessa", diz a sinopse.