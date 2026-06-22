Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Valve divulga preços do Steam Machine, novo computador que promete rodar jogos a 4K

Cadastro da pré-venda será aberto e compradores irão receber o produto a partir do dia 29.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel paulo.maciel@svm.com.br
Geek
Legenda: Computador virá com um sistema operacional próprio da empresa, o Steam OS.
Foto: Reprodução/Valve.

A Valve Corporation anunciou, nesta segunda-feira (22), os preços da nova versão do Steam Machine, o híbrido entre console de mesa e computador anunciado por ela em novembro do ano passado.

Segundo o site oficial da companhia, o aparelho começará a ser enviado para compradores nos Estados Unidos e Europa a partir da próxima quarta-feira (29).

O Steam Machine pode ser comprado em quatro opções:

Modelo Preço em dólar Conversão em real (sem impostos)
512 GB US$ 1.049 R$ 5.410,53
512 GB com controle US$ 1.128 R$ 5.818
2TB US$ 1.349 R$ 6.957,87
2TB com controle US$ 1.428 R$ 7.365,34

Veja também

teaser image
Geek

Rockstar Games anuncia pré-venda de GTA 6

teaser image
Geek

Sony anuncia reajuste de até US$ 200 dólares para Playstation; veja novos valores

O cadastro para interessados na pré-venda já está aberto. A Valve vai sortear a ordem de uma fila com todos os registrados até a quinta-feira (25). Quem reservar depois dessa data vai para o fim.

"Conforme as unidades ficarem disponíveis, as pessoas na fila de reserva vão receber um e-mail com a opção de comprar", afirmou a empresa. "Queremos encerrar a fila até o fim do ano".

Polêmica no preço

Os preços apresentados são maiores do que o esperado por especialistas no mercado. Uma matéria publicada nesta tarde pelo IGN revelou que, originalmente, a Valve planejava vender a máquina a US$ 750 (aproximadamente R$ 3.868,35).

Porém, devido à alta de preço para componentes de computador, como placas de vídeo, processadores e memórias RAM, o valor da Steam Machine precisou ser elevado a fim de garantir o lucro.

Conjunto com controle de videogame preto apoiado ao lado de uma caixa/console de madeira escura sobre uma mesa clara, com planta em vaso ao fundo.
Legenda: Antes da Steam Machine, a Valve já realizou o lançamento do Steam Controller a US$ 99 (R$ 510,66).
Foto: Reprodução.

Apesar da justificativa, muitos entusiastas em tecnologia mostraram descontentamento com a precificação.

"Quem gasta um pouco mais no hardware para economizar nos jogos, escolhe montar um computador. Quem quer economizar no hardware, sabendo que vai gastar um pouco mais nos jogos, vai de console. Com esse preço e essas specs, a Valve criou um produto cujo público-alvo é: NINGUÉM", criticou um perfil no X.

"A Valve basicamente está lançando o Steam Machine para não descartar o projeto mesmo", teorizou outro usuário.

Steam Machine chegará ao Brasil?

Ainda não há indícios de que o produto será vendido oficialmente no Brasil. O mesmo aconteceu em 2022, quando a Valve anunciou o computador portátil Steam Deck, e até hoje não é comercializado de maneira oficial no País.

Atualmente, é possível obter um Steam Deck por meio de marketplaces alternativos em varejistas como Amazon, Mercado Livre e Shopee.

Para comparação, um modelo de 512 GB com tela Oled do Steam Deck é vendido por US$ 940 na Amazon americana. Na brasileira, a mesma versão está disponível por R$ 6.240.

Conheça o Steam Machine

Divulgado em 12 de novembro do ano passado, o Steam Machine surgiu com a proposta de ser a porta de entrada para jogadores de console ao mercado de games para computador.

De acordo com a Valve, um dos principais destaques do produto está na possibilidade de utilizar o Steam OS, um sistema operacional próprio da empresa otimizado para jogos, com suspensão e despertar rápidos, além de salvamento na nuvem.

Conjunto com controle de videogame preto apoiado ao lado de uma caixa/console de madeira escura sobre uma mesa clara, com planta em vaso ao fundo.
Legenda: Será possível pedir uma versão do computador com placas frontais decorativas.
Foto: Reprodução/Valve.

Ainda assim, é possível instalar outros sistemas nele, incluindo o Windows. "Instale os seus próprios aplicativos ou até mesmo outro sistema operacional. Quem somos nós para dizer como você deve usar o seu computador?", afirmou a Valve

As especificações da máquina também incluem:

  • 16 GB de RAM DDR5 + 8 GB de VRAM GDDR6;
  • Possibilidade de jogar em 4K a 120Hz com ajuda da tecnologia de upscaling da AMD;
  • Fonte de alimentação interna, alimentação CA bivolt (110 a 240 V);
  • Wi-Fi, Bluetooth e HDMI 2.0.
Assuntos Relacionados
Ariani Castelo aposta em fantasia política e disputas por vingança em Coração de Cristal Partido.

Verso

Ariani Castelo lança fantasia brasileira com romance, magia e disputas políticas

Escritora ficou conhecida pelo best-seller "O Abismo de Celina" e retorna às livrarias com "Coração de Cristal Partido".

Beatriz Rabelo 19 de Junho de 2026
Cena do filme

Verso

Cineteatro São Luiz exibe filmes infantis em programação gratuita de férias

Live-action de “Como Treinar o Seu Dragão” e animação “Os Caras Malvados 2” voltam para a telona em julho.

Redação 18 de Junho de 2026
Cordel.

Verso

Feira do Cordel Brasileiro acontece em Fortaleza a partir deste sábado (20); veja programação

O evento é realizado pela Caixa Cultural Fortaleza.

Redação 17 de Junho de 2026
Foto de jogadores do Brasil para ilustrar matéria sobre 10 produções brasileiras sobre futebol para acompanhar durante a Copa de 2026.

Verso

Confira 10 produções brasileiras sobre futebol para acompanhar durante a Copa de 2026

As produções estão disponíveis na Netflix e Globoplay.

Redação 12 de Junho de 2026
Imagem do livro Nunca gostei do mar, de Rhaina Ellery, que terá lançamento na sexta-feira (12).

Verso

Bairros e histórias de Fortaleza inspiram cearense a escrever romance sobre família e adoção

Lançamento do livro "Nunca gostei do mar", de Rhaina Ellery, será realizado na sexta-feira (12).

Beatriz Rabelo 11 de Junho de 2026
Cantora Maria Rita em foto preto e branca de divulgação da turnê Redescobrir volume 2 com show gratuito em Barbalha.

Verso

Maria Rita faz show gratuito da nova turnê 'Redescobrir 2' em Barbalha

Apresentação faz parte da programação da Mostra Sesc Cariri de Culturas.

Lorena Cardoso 11 de Junho de 2026
Imagem da escritora do livro Tempo das Cerejas para ilustrar matéria sobre clássico da literatura catalã chega pela primeira vez ao Brasil e aborda ditadura na Espanha.

Verso

Livro inédito no Brasil revisita marcas deixadas por ditadura que durou quase 40 anos

Obra "O tempo das cerejas", de Montserrat Roig, aborda a reconstrução após a ditadura de Franco, na Espanha.

Beatriz Rabelo 08 de Junho de 2026
Clint Eastwood aparece em pé sobre um palco, usando jaqueta de couro escura e camisa clara.

Verso

Família de Clint Eastwood anuncia aposentadoria do premiado diretor aos 96 anos

O ator e cineasta dirigiu mais de 40 longas nas últimas cinco décadas.

Redação 06 de Junho de 2026
Imagem de capa do livro Desaparecer, de Maria Stepánova, para matéria de literatura sobre a obra para ilustrar matéria sobre escritora russa e sua obra sobre o desejo de abandonar tudo e começar do zero.

Verso

Romance de escritora russa explora o desejo de abandonar tudo e começar do zero

Em 'Desaparecer', Maria Stepánova aborda questões sobre crises, vulnerabilidade e reconstrução.

Beatriz Rabelo 05 de Junho de 2026
Marjane Satrapi sorri para a câmera durante evento público. A escritora e cineasta aparece em primeiro plano, vestindo roupa preta com gola branca, diante de um painel que exibe a ilustração de um rosto observando por um microscópio.

Verso

Persépolis: onde assistir filme de animação de Marjane Satrapi indicado ao Oscar

Autora e diretora faleceu nesta quinta-feira (4).

Redação 04 de Junho de 2026