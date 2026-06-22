Valve divulga preços do Steam Machine, novo computador que promete rodar jogos a 4K

Os preços apresentados são maiores do que o esperado por especialistas no mercado. Uma matéria publicada nesta tarde pelo IGN revelou que, originalmente, a Valve planejava vender a máquina a US$ 750 (aproximadamente R$ 3.868,35).

Porém, devido à alta de preço para componentes de computador, como placas de vídeo, processadores e memórias RAM, o valor da Steam Machine precisou ser elevado a fim de garantir o lucro.

Legenda: Antes da Steam Machine, a Valve já realizou o lançamento do Steam Controller a US$ 99 (R$ 510,66). Foto: Reprodução.

Apesar da justificativa, muitos entusiastas em tecnologia mostraram descontentamento com a precificação.

"Quem gasta um pouco mais no hardware para economizar nos jogos, escolhe montar um computador. Quem quer economizar no hardware, sabendo que vai gastar um pouco mais nos jogos, vai de console. Com esse preço e essas specs, a Valve criou um produto cujo público-alvo é: NINGUÉM", criticou um perfil no X.

"A Valve basicamente está lançando o Steam Machine para não descartar o projeto mesmo", teorizou outro usuário.

Steam Machine chegará ao Brasil?

Ainda não há indícios de que o produto será vendido oficialmente no Brasil. O mesmo aconteceu em 2022, quando a Valve anunciou o computador portátil Steam Deck, e até hoje não é comercializado de maneira oficial no País.

Atualmente, é possível obter um Steam Deck por meio de marketplaces alternativos em varejistas como Amazon, Mercado Livre e Shopee.