Valve divulga preços do Steam Machine, novo computador que promete rodar jogos a 4K
Cadastro da pré-venda será aberto e compradores irão receber o produto a partir do dia 29.
A Valve Corporation anunciou, nesta segunda-feira (22), os preços da nova versão do Steam Machine, o híbrido entre console de mesa e computador anunciado por ela em novembro do ano passado.
Segundo o site oficial da companhia, o aparelho começará a ser enviado para compradores nos Estados Unidos e Europa a partir da próxima quarta-feira (29).
O Steam Machine pode ser comprado em quatro opções:
|Modelo
|Preço em dólar
|Conversão em real (sem impostos)
|512 GB
|US$ 1.049
|R$ 5.410,53
|512 GB com controle
|US$ 1.128
|R$ 5.818
|2TB
|US$ 1.349
|R$ 6.957,87
|2TB com controle
|US$ 1.428
|R$ 7.365,34
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O cadastro para interessados na pré-venda já está aberto. A Valve vai sortear a ordem de uma fila com todos os registrados até a quinta-feira (25). Quem reservar depois dessa data vai para o fim.
"Conforme as unidades ficarem disponíveis, as pessoas na fila de reserva vão receber um e-mail com a opção de comprar", afirmou a empresa. "Queremos encerrar a fila até o fim do ano".
Polêmica no preço
Os preços apresentados são maiores do que o esperado por especialistas no mercado. Uma matéria publicada nesta tarde pelo IGN revelou que, originalmente, a Valve planejava vender a máquina a US$ 750 (aproximadamente R$ 3.868,35).
Porém, devido à alta de preço para componentes de computador, como placas de vídeo, processadores e memórias RAM, o valor da Steam Machine precisou ser elevado a fim de garantir o lucro.
Apesar da justificativa, muitos entusiastas em tecnologia mostraram descontentamento com a precificação.
"Quem gasta um pouco mais no hardware para economizar nos jogos, escolhe montar um computador. Quem quer economizar no hardware, sabendo que vai gastar um pouco mais nos jogos, vai de console. Com esse preço e essas specs, a Valve criou um produto cujo público-alvo é: NINGUÉM", criticou um perfil no X.
"A Valve basicamente está lançando o Steam Machine para não descartar o projeto mesmo", teorizou outro usuário.
Steam Machine chegará ao Brasil?
Ainda não há indícios de que o produto será vendido oficialmente no Brasil. O mesmo aconteceu em 2022, quando a Valve anunciou o computador portátil Steam Deck, e até hoje não é comercializado de maneira oficial no País.
Atualmente, é possível obter um Steam Deck por meio de marketplaces alternativos em varejistas como Amazon, Mercado Livre e Shopee.
Para comparação, um modelo de 512 GB com tela Oled do Steam Deck é vendido por US$ 940 na Amazon americana. Na brasileira, a mesma versão está disponível por R$ 6.240.
Conheça o Steam Machine
Divulgado em 12 de novembro do ano passado, o Steam Machine surgiu com a proposta de ser a porta de entrada para jogadores de console ao mercado de games para computador.
De acordo com a Valve, um dos principais destaques do produto está na possibilidade de utilizar o Steam OS, um sistema operacional próprio da empresa otimizado para jogos, com suspensão e despertar rápidos, além de salvamento na nuvem.
Ainda assim, é possível instalar outros sistemas nele, incluindo o Windows. "Instale os seus próprios aplicativos ou até mesmo outro sistema operacional. Quem somos nós para dizer como você deve usar o seu computador?", afirmou a Valve
As especificações da máquina também incluem:
- 16 GB de RAM DDR5 + 8 GB de VRAM GDDR6;
- Possibilidade de jogar em 4K a 120Hz com ajuda da tecnologia de upscaling da AMD;
- Fonte de alimentação interna, alimentação CA bivolt (110 a 240 V);
- Wi-Fi, Bluetooth e HDMI 2.0.