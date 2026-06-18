Rockstar Games anuncia pré-venda de GTA 6

Após uma série de adiamentos, a Rockstar Games anunciou a pré-venda de GTA 6, no Brasil, nesta quinta-feira (18)

“As pré-vendas para Grand Theft Auto VI começarão oficialmente em 25 de junho em lojas online e em outros varejistas selecionados”, diz o anúncio.

Os primeiros boatos sobre o novo jogo foram ventilados no início de 2022, quando havia rumores de que o game seria ambientado nos tempos atuais.

No final de 2023, a Rockstar liberou o trailer de GTA 6 após vazamento. O vídeo revela algumas ambientações nas ruas da cidade, praias e festas.

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Em maio de 2024, foi feito o primeiro anúncio de lançamento, afirmando que o jogo estaria disponível no segundo semestre de 2025.

Exatamente um ano após o anúncio, em maio de 2025, o lançamento foi adiado para maio de 2026, o que não aconteceu. A nova previsão era novembro de 2026.

SOBRE O JOGO

O novo capítulo da série promete marcar o retorno à icônica Vice City, cenário inspirado em Miami, e introduzirá uma nova dupla de protagonistas. GTA 6 já é considerado um dos jogos mais ambiciosos e aguardados da última década.

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