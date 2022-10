Zezé Di Camargo lança 'Te Vi, Bebi', primeiro clipe solo

Sucesso por décadas ao lado do irmão Luciano, Zezé Di Camargo agora aposta em um trabalho solo. E o primeiro fruto já está disponível para o público. Desde quinta-feira (27), a canção "Te Vi, Bebi" circula nas rádios e plataformas de streaming.

O clipe da canção superou a marca de um milhão de visualizações no YouTube. A faixa integra o projeto "Rústico", DVD gravado em julho deste ano na Vila JK, em São Paulo. As informações são do colunista Léo Dias.

"1 MILHÃO de views em menos de 24 horas!! Obrigado por estarem comigo em cada passo desta história. Continuem ouvindo e assistindo", escreveu Zezé na conta oficial de Instagram.

Novas faixas em breve

O projeto "Rústico" será apresentado em DVD, EP e clipes. A ideia é apresentar este material gradualmente para os fãs. A seleção inclui as composições "Pedras", "Fraude", "35 Latas de Cerveja", "Vou Ter Que Tomar Uma" e "Banalizaram". Esta última conta com participação especial da filha, a cantora Wanessa Camargo.

Mesmo com o trabalho solo, Zezé mantém a agenda de shows da dupla. Em 18 de novembro, os irmãos apresentam em Fortaleza o show “80 – a Festa”, ao lado de Chitãozinho e Xororó.