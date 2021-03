Xand Avião participa de live 'Buteco' de Gusttavo LIma; transmissão acontece neste sábado (6)

O sertanejo Gusttavo Lima anunciou, na tarde deste sábado (6), a participação de Xand Avião na live "Buteco". A transmissão acontece às 20h, no YouTube. O forrozeiro, que mora em Fortaleza (CE), viajou na pela manhã para o local da transmissão.

Xand Avião postou stories no Instagram, pela manhã, em trajeto ao Aeroporto. Ele esqueceu a máscara de proteção e retornou para casa. "Tô com saudade até dos atrasos do aeroporto", publicou o cantor na rede social

Veja feat:



O sertanejo Gusttavo Lima publicou vídeos, na tarde deste sábado, em ensaios da canção "Convite de Casamento". Jonas Esticado e Felipe Araújo participam de transmissão.

Xand Avião tem parceria gravada com o sertanejo. Em 2019, ele gravou "Algo Mais" com Gusttavo Lima no DVD "Xand Errejota", no Rio de Janeiro.

Setlist da live 'Buteco'

Nas primeiras apresentações virtuais do show "Buteco", Gusttavo Lima apostou em canções dos projetos "O Embaixador" e o "O Embaixador In Cariri". No repertório, ele também incluiu clássicos da música sertaneja.

O sertanejo deve incluir na nova transmissão, o repertório de 13 faixas do álbum "The Legacy"— com as composições "Café e Amor", “Duas da Manhã”, “Acabou”, “Até Ontem”, e a regravação do sucesso “60 Segundos".

No Instagram, o Gusttavo Lima divulga também canções dos anos 1990 de outros gêneros musicais que estarão na live. Uma das letras publicadas, em curto vídeo, foi a da canção "Tô Fazendo Falta" de Joanna.