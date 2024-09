Whindersson pede desculpas a Menino da NVR, cearense que não conseguiu se apresentar no Rock in Rio

O jovem cearense Marcos Felipe da Silva, 21 — conhecido no trap pelo nome de Menino da NVR — ganhou atenção das redes sociais por um pedido de desculpas de Whindersson Nunes, nesta sexta-feira (20). Como Lil Whind, o piauiense foi uma das atrações do Palco Supernova do Rock In Rio, na noite da última quinta-feira (19) e convidou o trapper de Pentecoste para participar do show. Por um erro técnico, ele não se apresentou.

"Queria pedir desculpas públicas ao meu amigo @eusoares085... Acabei me embananando com a ordem das músicas e frustrei ele, a família e os amigos, esperando pra que ele subisse no palco do Rock In Rio, perdão irmão, de verdade... ", explicou Whindersson em rede social.

Veja pedido de desculpa:

O piauiense ainda deixou claro que irá fazer algo, em termos de trabalhos, ainda maior em prol do cearense pelo fato do furo com o colega de palco.

Cearense falou sobre relação com Whindersson

Legenda: Menino da NVR ao lado dos amigos em retorno para Fortaleza Foto: Reprodução/Instagram

Horas antes do show, o jovem artista mostrava com ansiedade a expectativa para subir ao palco. Ele chegou a fazer a passagem de som na Cidade do Rock ao lado de Whindersson, Arthurzim e OMNI BLACK, outros integrantes da "Tropa do W".

No Instagram, Menino da NVR falou que está tudo bem entre ele e Whindersson. "Quero agradecer todo mundo, as mensagens positivas. Passando para avisar que estou bem. Quero agradecer ao Whindersson que me trouxe até aqui. Tá tudo bem entre mim e ele. É um irmanzão, tá ligado? Só de tá naquele palco foi uma motivação muito grande".