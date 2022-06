Wesley Safadão cancela agenda de shows para se recuperar de lesão na coluna

O cantor Wesley Safadão, de 33 anos, cancelou a agenda de shows deste fim de semana (25 e 26 de junho) para se recuperar de uma lesão na coluna. A informação foi divulgada, neste sábado (25), no perfil oficial do artista no Instagram.

Segundo o comunicado, o cantor deve ficar de repouso conforme recomendação médica. Não há mais detalhes, contudo, sobre o estado de saúde dele e a previsão de alta.

Foto: Reprodução Instagram

Nos stories, imagens mostram Wesley andado com dificuldades e com o auxílio da esposa, a modelo Thyane Dantas, para embarcar em um avião.

Na aeronave, ele relatou sentir dores, enquanto era massageado pela esposa.

Para hoje, estavam previstas apresentações do cantor em Santo Antônio de Jesus, Jacuípe e Cruz das Almas, na Bahia. Amanhã, ele seguiria para Ibicuí e Santana Luzia, em Pernambuco.