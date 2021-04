Simone e Simaria falam sobre live, pandemia e parceria internacional

As irmãs Simone e Simaria passaram pela pandemia do coronavírus como a maioria dos artistas. Isoladas em casa, sem realizar eventos, as coleguinhas tiveram chegaram a ser diagnosticadas com Covid-19 no ano passado. Em 2021, as irmãs preparam as vozes para encantar os fãs pela internet, por meio da live "Debaixo do Meu Telhado" — neste domingo (4), às 17h, no YouTube.

Em entrevista ao É Hit, canal de música do Diário do Nordeste, as sertanejas falaram sobre a live, o período de isolamento contra a Covid-19 e uma parceria internacional para 2021.

Confira entrevista:

O que teremos de repertório na primeira live de vocês em 2021?

Simaria: Meu amigo, esse repertório tá magnifico. Vamos cantar um pouco de tudo – modão, sofrência, forró... Terão hits atuais do novo DVD “Debaixo do meu telhado”, antigos sucessos da carreira, clássicos do forró e outros sucessos da atualidade que o público tem curtido muito. Estamos preparando tudo com muito carinho! Teremos também o Mução como apresentador para animar ainda mais as famílias com a gente.

O cearense Tarcísio do Acordeon é um dos convidados da live. Como analisam a ascensão do forró por meio dele de uma forma tão rápida?

Simone: O forró vem ganhando cada vez mais espaço nas playlists e preferência do público brasileiro e isso é bom demais! O forró é um ritmo tipicamente brasileiro e merece ganhar cada vez mais destaque. Nós viemos do forró, somos apaixonadas pelo ritmo!

Sentem falta da morada e dos shows no Ceará?

Simone: Demais! Amamos o nosso Ceará que sempre nos acolheu tão bem. Minha casinha tá bem guardadinha aí, pois sempre que posso, estou por aí.

Com esse tempo grande em casa, o que aprenderam com os filhos?

Simaria: A gente aprende tanto com essas crianças. Elas são muito espertas. É delicioso poder acompanhar de perto o crescimento e desenvolvimento delas. Com certeza, quando voltarmos para a estrada, sentiremos muitas saudades de todos esses momentos juntinhos.

Vocês chegaram a sofrer financeiramente com a ausência de shows? Demitiram músicos, por exemplo?

Simaria: Claro que a gente sofre. Vivemos da música, nossos salários vêm dos shows. Todo mercado de entretenimento foi diretamente atingido com prejuízos incalculáveis. Mas, o que procuramos mentalizar é que o mais importante, é termos as pessoas que amamos ao nosso lado. O restante precisaremos reconstruir.

Temem pela ausência do São João em 2021?

Simone: Miglo, prefiro ainda ter a esperança que com a chegada da vacina, teremos dias melhores pela frente.

Vocês estão com o DVD "Bar das Coleguinhas 2" guardado. Já tem previsão de lançamento?

Simaria: Este DVD ficou incrível. Estamos apaixonadas por ele, mas como vamos transformar em uma festa, que vai percorrer o Brasil, vamos aguardar o retorno dos shows para lançarmos.

Para o primeiro semestre teremos clipes e feats como anualmente os fãs têm?

Simone: Sim, com certeza. Vem muita coisa por aí, inclusive uma parceria internacional que está maravilhosa.