Shows da Expocrato começam neste domingo (10): veja programação

A primeira noite de apresentações da Expocrato 2022 começa neste domingo (9), . Ao todo, oito nomes da música nacional e regional se aprensentam no Parque Pedro Felício Cavalcante. Cantores dos gêneros axé, forró e pagode dividem o palco do festival.

Para poder entrar no local do evento, a organização lembra que é preciso levar o ingresso físico ou online, documento oficial com foto (RG ou CNH) e o certificado de vacinação com dose única ou a 2ª dose.

Programação

Confira principais atrações nas duas semanas de programação da Expocrato 2022:

Domingo (10/07)

Leo Santana

Dilsinho

Magníficos

Wallas Arrais

Segunda-feira (11/07)

Erasmo Carlos

Marcio Greyck

Fernando Mendes

Forró Real

Terça-feira (12/07)

Luisa Sonza

Ludmilla

Nando Reis

Quarta-feira (13/07)

Elba Ramalho

Saia Rodada

Toca do Vale

Waldonys

Quinta-feira (14/07)

Pedro Sampaio

Zé Felipe

Zé Vaqueiro

Matheus Fernandes

Limão com Mel

Sexta-feira (15/07)

Wesley Safadão

Taty Girl

Calcinha Preta

Dorgival Dantas

Sábado (16/07)

Gusttavo Lima

Xand

Mari Fernandes

Jonas Esticado

Domingo (17/07)

João Gomes

Tarcísio do Acordeon

Vitor Fernandes

Dennis DJ

West Reis

Serviço

Expocrato 2022

Data: De 10 a 17 de julho

Locais de venda:

Lojas Oficiais do Festival: Crato, no Mandacaru Center, rua Dr. João Pessoa, n° 494, com funcionamento de segunda a sexta das 10h às 18h e aos sábados das 08h às 12h

Juazeiro do Norte, no Cariri Garden Shopping com funcionamento de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 20h.

Venda online: site oficial da Bilheteria Virtual

Informações importantes para curtir o Festival Expocrato

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ENTRAR NO EVENTO

Além do ingresso, físico ou online, será exigido documento de identificação com foto (RG, CNH ou Carteira de Trabalho), além do certificado de vacina contra a Covid-19 com no mínimo duas doses.

QUEM TEM DIREITO À MEIA ENTRADA

Estudantes: de instituições públicas ou particulares que apresentem, no momento da compra do ingresso e na entrada do evento, sua carteira de identidade estudantil ou documento idôneo que comprove a condição de estudante.

- Jovens de 15 a 29 anos: que apresentem, no momento da compra do ingresso e na entrada do evento, a Carteirinha de Identidade Jovem, emitida pela Secretaria Nacional de Juventude, e o Documento de Identidade oficial com foto.

Pessoas com Deficiência (PcD): que apresentem, no momento da compra do ingresso e na entrada do evento, o cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social ou documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que ateste a condição, acompanhados de um Documento de Identidade oficial com foto. Caso o PcD necessite de acompanhamento, o benefício é estendido a um acompanhante.

IDOSOS (IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS): que apresentem, no momento da compra do ingresso e na entrada do evento, Documento de Identidade oficial com foto.

DOADORES REGULARES DE SANGUE: que apresentem, no momento da compra do ingresso e na entrada do evento, documento oficial expedido pela Secretaria de Estado da Saúde, comprovando a regularidade das doações.

PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO: que apresentem, no momento da compra do ingresso e na entrada do evento, Carteira funcional emitida pela Secretaria Municipal de Educação de Crato/CE.

SERÁ PERMITIDO ENTRAR COM CADEIRA OU BANQUINHO

Acesso permitido, EXCLUSIVAMENTE, para quem estiver no setor ARENA.

É PERMITIDO ENTRAR COM ALIMENTO OU BEBIDA NO FESTIVAL?

- Não será permitido a entrada com alimentos ou bebidas no Festival, exceto pessoas em caso especial em que seja possível comprovar por meio de atestado médico a impossibilidade de consumir produtos do evento.

ATENÇÃO MENORES DE 18 ANOS PARA ENTRAR NO FESTIVAL

- A partir de 16 anos: é permitido entrar no evento desacompanhado;

- Entre 14 e 16 anos incompletos: caso não estejam acompanhados por um responsável, devem apresentar na entrada do evento uma declaração assinada por um responsável legal autorizando a entrada e permanência no festival sozinho ou acompanhado por um terceiro maior de idade;

- Menor de 14 anos: não podem estar desacompanhados. Entrada permitida apenas com responsáveis, ou com a indicação de um terceiro, via declaração assinada por um responsável legal, autorizando a entrada e permanência no festival acompanhada do terceiro maior de idade.

>> Modelo de autorização para menores de idade