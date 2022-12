Pabllo Vittar diz que beijou menino no Dark Room, mas não lembra quem é

Pabllo Vittar contou nesta quarta-feira (7) que beijou um menino no Dark Room da Farofa da Gkay, mas não lembra quem é a pessoa. Ele ainda descreveu que o rapaz “era alto”.

“Beijei um menino no Dark Room da Farofa, mas não lembro dele, só sei que é alto porque eu estava de bota e ele nem subiu na ponta do pé! Cadê você, meu amor?”, escreveu Pabllo no Twitter.

Nos comentários, os seguidores tentaram adivinhar quem foi. “Era a Rafa Uccman”, escreveu uma pessoa. Pabllo escreveu: “Inclusive, ela taca um tesão”.

Outro seguidor a questionou: “Pegou quantos lá?”. “Um só, mamãe”, disse Pabllo.

Em entrevista à Thaynara OG, ontem, para o Multishow, Pabllo já tinha falado sobre suas intenções no Dark Room. “Mulher, eu vou mamar horrores", disparou a estrela.

Na edição de 2022, o quarto do sexo traz decorações em preto e vermelho, além de objetos de sadomasoquismo.