Nego do Borel é intimado sobre denúncias de agressão feitas por antigas namoradas

E novamente Nego do Borel é alvo de investigações policiais. O Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (Deam), no Rio de Janeiro, intimou o funkeiro a prestar depoimento esta semana sobre as acusações de agressão feitas por Duda Reis e Swellen Sauer. A informação foi divulgada pelo Jornal Extra, nesta segunda-feira (19).

O funkeiro precisa comparecer ao Deam de Jacarepaguá nos próximos dias. A polícia já ouviu testemunhas do caso e deve intimar outros envolvidos após o depoimento do cantor.

Além das denúncias feitas pela ex-noiva Duda Reis, como estupro de vulnerável, ameaça com faca, injúria e lesão corporal, Nego do Borel terá que responder pelas acusações feitas por outra ex-namorada, a analista internacional Swellen Sauer.

A delegada Sandra Maria Pinheiro Ornellas, diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, no Rio de Janeiro, abriu um inquérito contra o funkeiro no Deam Jacarepaguá por injúria, lesão corporal e tentativa de feminicídio.

As apurações policiais deram início com base nas declarações que Swellen fez no Facebook na semana passada, afirmando que foi agredida com soco na costela e também que o cantor tentou enforcá-la com um carregador de celular, ambas situações ocorridas em 2013, quando eles namoravam.

Ainda foi registrado no Deam uma denúncia de ameaça, com base nas acusações que Duda Reis fez contra Nego do Borel, por meio de um vídeo no Instagram. Como a atriz já havia denunciado o ex-noivo na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher(DDM), em São Paulo, as unidades trabalham juntas no caso.