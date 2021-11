O músico Reny de Oliveira, ex-integrante da banda Os Atuais, morreu, nesta terça-feira (16), no Rio Grande do Sul. Com mais de 50 anos de carreira, o artista, de 68 anos, estava internado desde outubro por complicações da Covid-19.

Conforme o jornal Extra, Reny foi internado na primeira quinzena de outubro, sendo intubado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após piora em seu estado de saúde.

No fim da manhã desta terça, a página da banda Os Atuais comunicou estar de luto pelo falecimento do artista. "Difícil acreditar que nosso Reny nos deixou. Descanse em paz, eterno ídolo do Grupo Os Atuais", diz o comunicado.

Trajetória de Reny de Oliveira

O guitarrista, cantor e compositor nasceu em Tucunduva, no noroeste do Rio Grande do Sul, ainda de acordo com o Extra. Ele iniciou carreira artística no grupo Os Espiões de Horizontina, mas ficou famoso, principalmente, pela participação no grupo Os Atuais a partir de 1973.

Segundo a revista Rolling Stone, o cantor permaneceu no grupo Os Atuais por 34 anos. O conjunto, também conhecido como "Os Reis do Baile", tem diversos sucessos e quatro discos de ouro desde sua fundação.

Ao lado de Pino e Ivar, Reny foi responsável por grandes sucessos da banda, como as canções “Barco do Amor”, "Garota do Baile" e “Fim de Semana”. Nos anos 1980, conforme o Extra, ele chegou a sair do conjunto e montar a banda "Reny e Grupo Hello", mas retornou ao grupo anterior em 2001.

A publicação indica que, após a saída de Os Atuais, bastante conhecido no estado gaúcho, o artista liderava a banda Reny e Barco do Amor.

Embora o grupo tivesse apresentações marcadas para este ano, houve uma pausa após o músico ser internado.