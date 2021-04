Morre o cantor brega Augusto César por complicações da Covid-19

O cantor pernambucano Augusto César morreu na noite desta terça-feira (20), em Recife (PE). A informação foi confirmada por Elton Luna, um dos filhos do artista, na manhã desta quarta-feira (21). De acordo com o Bom Dia PE, ele faleceu por complicações da Covid-19 aos 61 anos.

Segundo a família, Augusto César sofreu várias paradas cardíacas. Ele estava internado em um hospital privado na área central de Recife. O artista era diabético e teve insuficiência renal agravada pelo novo coronavírus.

Na tarde de terça-feira, o artista foi intubado. À noite, o cantor teve várias paradas cardiorrespiratórias, de acordo com o filho dele.

Por causa do diagnóstico de Covid-19, não foi possível velório. O cantor deixou quatro filhos e duas netas.

A família de Augusto César informou que o enterro está previsto para as 19h desta quarta-feira, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife.

Carreira

Conhecido por músicas românticas, ele também foi compositor, tendo escrito pelo menos 100 letras. Na carreira musical gravou dez CDs, cinco LPs e dois compactos, além de dois DVDs.

Entre as músicas mais conhecidas do público estão "Escalada", "Ela acabou comigo", "Ela vai ter que decidir" e "Como posso te esquecer".