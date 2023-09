Médica que fez lipo em advogada de MC Poze presta depoimento à Polícia Civil

A médica Geysa Leal Corrêa, que realizou uma lipoaspiração na advogada de MC Poze, prestou depoimento à Polícia Civil, na 9ª DP do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (27). A paciente Silvia de Oliveira Martins sofreu complicações cirúrgicas decorrentes do procedimento e faleceu no último dia 17.

Segundo Geysa, Silvia estava bem depois da operação, e veio a óbito após apresentar quadro de embolia pulmonar "inerente ao procedimento de lipoaspiração". Além disso, acrescentou que era o terceiro procedimento que fazia na advogada. As informações são do Extra.

A vítima teria pago R$ 14,3 mil pela lipoaspiração.

Antes das complicações, Silvia chegou a gravar um vídeo mostrando os resultados. "Gente, HD (tipo de lipoaspiração) feita. Só que ela tinha muita, muita, muita, vou falar mais umas mil vezes, fibrose. Quando tem fibrose demais, eu não posso 'lipar' profundo porque um desvio de nada e corre o risco de perfuração. Então, eu quebrei tudo. E agora vai ser quebrado manual, na drenagem. Vai melhorar, sim, mas dentro da segurança", detalhou na época.

Morte de advogada

Silvia Olly faleceu no dia 17 de setembro, após complicações da lipoaspiração. O falecimento surpreendeu os mais de 55 mil seguidores da advogada, já que Silvia teria divulgado que a cirurgia tinha corrido bem. “Meu Deus, não acredito! O que houve? Vi ela nos stories, saindo de alta”, escreveu um dos perfis, ainda tentando entender a situação.

O enterro ocorreu no último dia 18 no Cemitério Jardim da Saudade de Paciência, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Os familiares da advogada acusaram a cirurgiã de ter ignorado resultado de exame de sangue. Segundo eles, os exames apontaram que taxas ligadas à inflamação do organismo estariam elevadas, o que deveria ter inviabilizado o procedimento.