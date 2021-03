Matheus Fernandes lança feat com Dilsinho de ‘Baby Me Atende’; assista

O cearense Matheus Fernandes acaba de lançar a primeira produção audiovisual de 2021. No novo repertório, um feat com o cantor carioca Dilsinho — a canção “Baby Me Atende”. O resultado pode ser conferido no YouTube. O projeto do forrozeiro foi gravado em Fortaleza.

Escrita por Matheus, na madrugada anterior a gravação do DVD, “Baby Me Atende” apresenta uma linguagem e estilo diferenciados, intercalando a melodia com partes faladas.

“Liguei para um compositor genial, um amigo meu chamado Rodrigo Reis, e para outro compositor, que também é produtor musical do meu DVD, que é o Igor. Estava nervoso porque queria que o Dilsinho cantasse algo diferente, fora da caixa, algo que ele nunca tivesse cantado, com a cara do Nordeste”, destaca o cantor.



Assista:



Com o refrão na voz de Dilsinho, a letra narra a história de um relacionamento que não terminou bem. “Ficou muito bom, ele cantando essa música. Cantou muito bem a parte que é da subida do refrão. Ficou sensacional, encaixou muito na voz dele e eu fiquei muito feliz com o resultado”, comenta Matheus Fernandes.

Com quase 10 anos de estrada, o cearense Matheus Fernandes hoje é considerado uma das grandes apostas do forró, combinando ritmos como sertanejo, piseiro e batidas eletrônicas ao seu trabalho. Ele começou sua carreira como compositor e atualmente ostenta um repertório gravado por artistas como Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Xand Avião, Inimigos da HP, Humberto & Ronaldo, Cristiano Araújo, entre outros.

O projeto audiovisual “Matheus Fernandes na Praia” promete um mix de sonoridades. São ao todo 22 músicas, sendo nove delas compostas por Matheus e 12 regravações de outros trabalhos do artista.