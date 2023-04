Luísa Sonza mostra fotos do início da carreira e surpreende; confira antes e depois

A cantora Luísa Sonza, de 24 anos, fez uma retrospectiva da própria aparência em uma publicação no Instagram durante a quinta-feira (20). Comparando algumas fotos do início da carreira e de agora, a artista chamou atenção por conta das diferenças no corpo e no amadurecimento da própria imagem.

Luísa mostrou os lábios e cabelos diferentes, além da troca de estilo de maquiagem e roupas vestidas no palco ou em aparições públicas. Os fãs da cantora, claro, deixaram várias mensagens após a publicação.

"Amo todas as suas versões", disse um dos seguidores de Luísa, enquando outro optou por ressaltar que as diferenças só teriam realçado as belezas da cantora. "Sempre linda", disseram outros dois na mesma publicação.

A música usada na publicação das imagens é o seu novo hit, 'Deixa Eu Viver', lançado em parceria com a cantora Mari Fernandez. Em meio aos elogios, também apareceram seguidores surpresos com a escolha de Luísa de mudar várias características do corpo.

Documentário

A vida de Luísa, inclusive, deve ganhar o streaming nos próximos meses. Isso porque ela será tema de um documentário desenvolvido pela Netflix, onde vai contar sobre os traumas, conflitos e as conquistas na trajetória musical.

"O público vai poder se aprofundar no meu processo criativo. Quando você é artista, a vida particular e a profissional se misturam e eu acho que é isso que as pessoas vão ver. Eu gosto de viver e contar as minhas experiências pessoais nas músicas", explicou anteriormente.