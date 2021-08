Luisa Sonza diz que vídeo da canção 'Mulher do Ano' foi censurado, mas Youtube rebate

A cantora Luisa Sonza fez desabafo nas redes sociais após o vídeo da canção 'Mulher do Ano', lançado na quinta-feira (5), ser retirado de visualização no Youtube.

"Acabaram de censurar e bloquear o lyric de 'Mulher do Ano' no Youtube. Censurar o Bolsonaro, que só fala b*sta ninguém faz", escreveu a artista.

Legenda: Cantora usou o Twitter para fazer desabafo Foto: reprodução/Instagram

Segundo ela, o vídeo seria disponibilizado por meio de uma plataforma de conteúdos adultos até a situação ser resolvida.

As imagens do vídeo com a letra da canção mostram a cantora e o namorado, Vitão, trocando beijos e carícias dentro de um carro.

Legenda: Canção não está mais disponível na plataforma Foto: reprodução/Instagram

Youtube diz que houve problemas de direitos autorais

Em resposta, o Youtube comentou ao portal G1 que o vídeo não chegou a ser excluído da plataforma. O problema teria ocorrido pelo detentor dos direitos autorais.

"O detentor dos direitos que removeu o conteúdo, não o YouTube", rebateu a plataforma. Confira parte do vídeo publicado por Luisa no Instagram:

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit