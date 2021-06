Luísa Sonza adia novo álbum após ataques: 'sem nova previsão'

A cantora Luísa Sonza, 22, está afastada das redes sociais desde a última terça-feira (1º) por receber ataques e ameaças de morte após o anúncio do falecimento do filho de seu ex-marido, Whindersson Nunes, 26, com Maria Lina, que nasceu prematuro, com 22 semanas.

Em comunicado oficial, divulgado nesta sexta-feira (4), a equipe da artista afirmou que ela continuará afastada das redes para cuidar de sua saúde mental e que adiará o lançamento de seu novo álbum. "Este projeto que estava previsto para ser lançado no fim deste mês, será adiado (ainda sem nova previsão para lançamento)".



O time da cantora continuará administrando as redes sociais e publicando conteúdos que fazem parte de contratos comerciais. A nota ainda afirma que Sonza e seu namorado, o cantor Vitão, 21, continuam sofrendo ataques e ameaças nas redes sociais e nas ruas. "Pedimos mais uma vez respeito e empatia pelo próximo".



A equipe da cantora afirma que irá tomar "todas as medidas cabíveis para as pessoas que continuam com estes ataques". Sonza chegou a publicar nas redes sociais um vídeo em que aparecia chorando e implorando que os ataques cessassem, na última segunda-feira (31).



"Gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Parem com essa história! Ninguém aguenta mais, gente. Ninguém aguenta mais. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, parem com isso!", pediu Vitão, ao lamentar a morte de João Miguel.



"Fiquei muito comovido e mexido hoje de manhã, quando vi a notícia do filho do Whindersson e da esposa dele", disse. "Tenho muita vontade de ser pai um dia, não imagino o que deve ser a dor de um pai e uma mãe de perder um filho assim."



"Quando vejo as pessoas, mais uma vez, atacando a Luísa na internet, parece que vocês estão tentando amenizar a dor deles causando muita dor em outra pessoa, tá ligado?", lamentou. "Só que na verdade vocês não estão amenizando dor nenhuma, estão causando muita dor na Luísa e neles também, consequentemente, só gerando mais dor."