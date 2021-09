Lívia Andrade e dono do Villa Mix são atacados em redes por namoro e conflito com Pétala Barreiros

A apresentadora Lívia Andrade falou em entrevista, ao colunista Leo Dias, sobre o que vem passando nas redes sociais, desde a divulgação do vídeo em que ela aparece esperando o namorado — Marcos Araújo, dono do Villa Mix — no exame de DNA do filho de Pétala Barreiros.

"Eu recebo milhares de mensagens todos os dias me xingando, me ameaçando... eu não fui envolvida nessa polêmica agora, quando fui acompanhar esse exame de DNA, mas no final do ano passado, me acusando de roubar um tênis usado que nem meu número era. Depois, ela deu uma entrevista me acusando de ser pivô do final do relacionamento", disse ela em entrevista.

No bate-papo, Lívia Andrade declarou que o assunto só virou polêmica porque o nome dela esteva envolvido. "Só ganhou notoriedade porque me usaram. Ela me usou para aparecer".

O dia do exame de DNA

Legenda: Encontro aconteceu em área externa de exame de DNA Foto: Reprodução/Instagram

Na entrevista, Lívia Andrade também falou sobre o dia em que acompanhou Marcos Araújo no exame de DNA e o temor pela família de Pétala Barreiros. "Estou com medo do avô e da avó, da família, dessa armação, dessa maldade", citando alguns processos que a família da ex de seu namorado enfrenta.

Lívia Andrade Apresentadora Parece que a gravidez foi planejada durante um ano e não aconteceu. Depois do término da relação é que ela apareceu grávida. Uma juíza não vai pedir um exame de DNA se não tiver uma base

Lívia Andrade destacou ainda que "o plano da família" era ter fama com o relacionamento de Pétala com o empresário. "Eu estraguei o plano da família. Era como se eu tivesse roubado a galinha dos ovos de ouro. Sim, hoje eu corro risco. Estraguei um plano de vida de uma família".

A apresentadora declarou ainda que sabia que acompanhar o namorado no exame faria o conflito retornar. "Ruim para a minha imagem é alguém dar uma entrevista e tentar enfiar na minha goela uma história que não é minha, tentar me colocar como amante e ladra de tênis usado. Isso é ruim pra mim. Quem é errado é quem tem que ter vergonha. Esse povo tem que ter vergonha, eu não".

Pétala diz sofrer ao reviver situações

Legenda: Influenciadora digital publicou texto falando de "gatilhos" Foto: Reprodução/Instagram

No Instagram, sem citar nomes ou matérias, Pétala Barroso publicou texto falando sobre reviver momentos negativos da vida.

"Indo dormir, obrigada por todas as mensagens! Tô com muita falta de ar, nariz sangrando e a cabeça piorou. Reviver tudo isso me traz muitos gatilhos. É como se eu revivesse a situação. Juro, não desejo isso pra ninguém. Orem por mim", declarou Pétala Barreiros.

Na madrugada de terça-feira (28), foi divulgada uma nota à imprensa dos advogados de Marcos Araújo, sobre o assunto, inclusive negando a ordem de despejo que já foi denunciada por Pétala.

Veja nota na íntegra:

"Em razão dos últimos acontecimentos e das notícias veiculadas pela imprensa e divulgadas pela parte adversa e por seus familiares, esclarece a defesa do Sr. MARCOS AURÉLIO DE ARAÚJO que não se pronunciará a respeito, reservando-se ao direito de manifestação somente por via judicial, respeitando assim, o segredo de justiça conferido aos processos em trâmite.



Inobstante, deve ser ressaltado que os recentes fatos narrados de forma unilateral pela parte contrária são falhos e não coadunam com o quanto decidido judicialmente. É lastimável a tentativa da parte adversa de induzir a opinião pública em erro, com renitente distorção da realidade e com a nítida intenção de promoção pessoal às custas do litígio.



Neste momento, cabe informar que o Sr. MARCOS cumpre com todas as decisões judiciais, pagando pontualmente a pensão alimentícia fixada em favor dos menores, sendo que no caso de LUCAS, o valor estipulado já abrange os custos com o plano de saúde. Como a genitora recebe o respectivo valor mensalmente, cabe a ela diligenciar neste sentido, como aliás, ficou definido em decisão judicial.



No tocante ao alardeado despejo, até o momento, inexiste qualquer ação ajuizada neste sentido. Cumpre esclarecer que residem no imóvel exclusivo do Sr. MARCOS diversas pessoas que com ele não guardam qualquer relação com seu direito de propriedade deve ser preservado, o que justifica o envio da notificação maliciosamente divulgada nas redes sociais pela Sra. PETALA.



Ademais, conforme já apreciado judicialmente, o elevado valor fixado a título de pensão alimentícia em favor dos menores deve também ser utilizado pela genitora para as despesas de moradia, saúde, educação, dentre outras.

Ainda, é lamentável a atitude da genitora em publicar em suas redes sociais um relatório médico que expõe o filho LUCAS, sem que haja qualquer comprovação de diagnóstico de autismo.



No que tange aos demais alardes publicados pela Sra. PÉTALA e familiares, cumpre informar que não se passam de meras alegações sem qualquer comprovação, existindo inclusive, ordem judicial para que ela se abstenha de divulgar informações violadoras da honra do Sr. MARCOS, sob pena de multa pecuniária. São Paulo, 23 de setembro de 2021".

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit