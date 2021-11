James Blunt elogia cantores cearenses e diz que forró impulsiona novo público no Brasil

O cantor James Blunt ganhou novos holofotes na música brasileira graças ao trabalho dos cearenses Avine Vinny e Matheus Fernandes em 2021. Com "Coração Cachorro", de refrão na métrica do britânico em "Same Mistake", o hit se tornou viral no Brasil.

Em entrevista ao G1, James Blunt agradeceu o trabalho dos cantores. Segundo o britânico, por meio do forró, os cearenses e os compositores da letra apresentaram o trabalho dele para uma nova geração de brasileiros.

Legenda: Clipe de Avine Vinny com Matheus Fernandes foi gravado em Fortaleza Foto: Divulgação

James Blunt Cantor Eles apresentaram muitas pessoas para minhas músicas que, de outro jeito, eles não conheceriam. Então, fico grato a eles. É uma música muito divertida. É uma melodia muito cativante e, por isso, teve tanto sucesso.

A composição "Coração Cachorro" é assinada por Fellipe Panda, Daniel dos Versos, Felipe Love, Breno Lucena, PG do Carmo e Riquinho da Rima. Um clipe foi gravado em Fortaleza no início do mês de setembro deste ano.

Conforme matéria do G1, os seis autores brasileiros admitiram que o refrão foi inspirado na música do inglês. Eles cederam 20% dos direitos autorais de "Coração cachorro" a James Blunt em um acordo amigável.

Veja mistura das duas músicas:

"Entramos em contato e eles parecem pessoas ótimas", declarou James Blunt em entrevista.

Sucesso nos anos 2000

A canção "Same Mistake" virou hit mundial e trilha de novela brasileira em 2007. A composição do britânico ganhou versão de forró não-autorizada da banda Calcinha Preta em 2008.

James Blunt também ficou conhecido mundialmente pelas canções "You're Beautiful" e "Goodbye My Lover",