Henry Freitas cancela cinco shows por problemas de saúde

O cantor Henry Freitas cancelou cinco apresentações por problemas de saúde. Os compromissos, entre os dias 26 e 28 de julho, estavam marcados nas cidades de Pombal (PB), Caicó (RN), Araguanã (TO), Tocantinópolis (TO) e Tucuruí (PA).

De acordo com um comunicado oficial divulgado pela equipe do artista, em suas redes sociais, na noite de sexta-feira (26), o pernambucano necessitou de medicação intravenosa em duas ocasiões, antes dos shows programados para o dia 25 e novamente na manhã de sexta, no hospital de Luís Correia, no Piauí. "Porém, não apresentou melhoras no seu quadro (de saúde)".

Legenda: Cantor Henry Freitas cancelou shows e voltou para casa por motivos de saúde Foto: Reprodução

Conforme nota, Henry estava em Cajazeiras (PB), onde estava se preparando para viajar até Pombal para a primeira apresentação do dia, quando sentiu não ter condições de fazer apresentação.

O próprio Henry gravou stories no seu Instagram, se dizendo triste por ter que cancelar os compromissos. "Amo trabalhar, amo estar com vocês, mas saúde me primeiro lugar".

O cantor também diz ter precisado se esforçar muito na quinta-feira (25) para fazer os shows em Granja, no Ceará e Luís Correia, no Piauí, por já estar com sintomas.