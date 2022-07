Grávida, MC Loma explica fala no Instagram sobre pai de sua filha: 'somos amigos'

Após MC Loma criticar homens que abandonam filhos, usuários das redes sociais especularam que a cantora estivesse soltando uma indireta ao pai de sua filha. Devido ao mal-entendido, a artista explicou que não estava se referindo ao amigo. As informações são do Yahoo!.

Grávida de seu primeiro bebê, MC Loma detalhou que estava desabafando sobre abandono parental. "Estava falando de homem que existe e é assim", disse nos stories do Instagram.

"Estava vendo os sites de fofoca que postaram coisas do que eu falei de 'não seja homem safado, que faz filho e some'. Gente, eu não estava falando de mim, não, nem tudo que falo na internet é sobre mim ou o pai da minha filha", acrescentou no mesmo vídeo.

MC Loma Cantora "O mundo não gira em torno de mim e o que eu falo de pai, filho, mãe, não é sobre mim. Até porque o que acontece na minha vida não preciso vir expor na internet, eu chego e resolvo porque sou uma adulta".

Busca por privacidade

No Instagram, MC Loma ainda reforçou que mantém uma boa relação com o pai de sua primeira filha. O homem, no entanto, tem a identidade preservada para garantir a privacidade.

"Tem mulheres falando 'por isso que não quis mostrar o pai, porque fez e sumiu'. Não, não quis mostrar porque não vem a mim. Por que vou mostrar o pai da minha filha se não estou nem com ele?", explicou.

"Somos só amigos, pra que vou mostrar a cara dele aqui? A gente conversou e decidiu que ele não quer que eu exponha e nem ele quer se expor, mas somos amigos. E outra coisa, existe uma vida por trás dessa câmera, eu não posto tudo o que eu faço. Vocês só sabem o que eu quero que saibam", concluiu a jovem.

