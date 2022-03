Giselle Café lança feat 'Corpo Inflamável' com Wesley Safadão; assista clipe

A cantora Giselle Café lançou feat "Corpo Inflamável" com Wesley Safadão, nesta sexta-feira (18). Ela chamou a atenção da internet após ter sido vítima de um golpe que a fez perder R$87 mil com a promessa de gravar um produto por famoso produtor musical.

A vocalista gravou a canção no DVD "Ponto G" na cadência do piseiro, em outubro de 2021. Após a repercussão do caso, uma produtora do Ceará e o cantor Wesley Safadão prestaram apoio na gravação da produção audiovisual.

Assista clipe:

A canção "Corpo Inflamável" é assinada por Isabella Resende, Gustavo Martins, Rafaela Miranda e Kito.

A música fala de um ex-casal que não se contém, vira e mexe cai na tentação e rola uma recaída.

"Não sei porque você insiste Você me manda umas coisas que o horário não permite. Lá no fundo do meu íntimo atiça o meu limite", diz trecho da letra.