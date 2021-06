Fulô de Mandacaru leva o 'forró raiz' na live 'São João de Todos'

Em 2021, eles completaram 20 anos de carreira. O som da zabumba, triângulo e sanfona rege o repertório do trio que forma a Fulô de Mandacaru. Pingo Barros, Armandinho do Acordeon e Tiago Muriê levaram animação na transmissão do "São João de Todos", promovido pela plataforma "Sua Música", nesta quinta-feira (24).

"A música faz parte da nossa vida há quatro gerações. Desde o nosso bisavô que era sanfoneiro e repentinista. Nós somos de Caruaru, conhecida mundialmente por ser capital do forró", ressalta Armandinho do Acordeon.

Assista entrevista:

Sem eventos presenciais desde o ano passado, por conta da pandemia do coronavírus, Armandinho do Acordeon conta que mesmo com as dificuldades algumas bandas conseguiram ganhar espaço graças a internet.

"Esse momento das lives foi muito importante não só para Fulô, mas para muitos artistas aparecerem cada vez mais. Tivemos um crescimento estrondoso no digital", aponta Armandinho do Acordeon.

Para o segundo semestre de 2021, o trio prepara um Fulô de Mandacaru prepara o documentário e um livro sobre os 20 anos de existência do trio de forrozeiros.

A sétima noite do "São João de Todos" ainda contou com apresentações de Brasas do Forró, Siranim e Gleydson Gavião.

VEJA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA:

23/06

Horário: 19h

Forró do Bom

Sirano e Sirino

Caninana

Bonde do Brasil

24/06

Brasas do Forró

Fulô de Mandacaru

Gleydson Gavião

Siranin

25/06

Fernando Amorim - Ganhador do “Talento São João de Todos”

Banda Styllus

Taty Girl

Eduarda Brasil

Mastruz com Leite

26/06

Cavalo de Pau

Mara Pavanelly

Danieze Santiago

Limão com Mel

27/06

Eric Land

Lupe Lucena

Luan Estilizado

Lucas Boquinha

Pedrinho Pegação

Wallas Arrais