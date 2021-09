FM 93 completa 45 anos com especiais de forró na rádio e na TV Diário; veja programação

Os ouvintes da FM 93 vão ser presenteados no aniversário de 45 anos da emissora com especiais de forró. A emissora completa mais um ano de vida nesta sexta-feira (24). Para celebrar a data, o público da emissora poderá acompanhar programação especial pelo rádio e também na tela da TV Diário (canal 22.1) com a participação de artistas e apresentadores da casa.

Banda Líbanos, Joyce Tainá, Mastruz com Leite, Ricardus e Samira Show farão parte da festa. O especial contará com chamadas temáticas, transmitidas de hora em hora no rádio, músicas que marcaram as últimas quatro décadas, além da participação dos ouvintes.

Ainda como parte da programação em alusão ao aniversário da emissora, na quarta-feira (29), às 20h45, a TV Diário exibe o especial de 45 anos da FM 93. Serão veiculadas matérias de bastidores da emissora, vídeos de artistas que fizeram história e atrações especiais.

História de sucesso

Inaugurada em 24 de setembro de 1976, a FM 93 mantém em essência a popularidade cearense. Com um time de locutores queridos pelo público e muita interatividade, a rádio promove um show de entretenimento com promoções, prestações de serviços e programas que passeiam pelo mundo da música, da fé e também da informação, proporcionando momentos de alegria, diversão e emoção no dia a dia dos cearenses.

O coordenador de programação da FM 93, Kléber Dias, explica que a rádio investe constantemente em tecnologia, pesquisas e treinamentos, buscando estar atualizada com as tendências musicais e comportamentais dos ouvintes.

Kléber Dias Coordenador de Programação da FM 93 Com o passar do tempo, conseguimos atravessar fronteiras. Além da transmissão tradicional, nosso sinal está nas parabólicas do Brasil e América do Sul, em canais de TV a cabo e via internet, de Fortaleza para o mundo

Para ouvir a programação da FM 93, basta sintonizar na frequência 93,9 MHz. A emissora pode ser ouvida em qualquer lugar do mundo, também, através de aplicativo para IOS e Android, e pelo site.

