Anitta movimentou a noite dessa terça-feira (31), no Rio de Janeiro. A "Girl From Rio" reuniu um time de famosos para festa de Halloween. Entre as estrelas estavam Luciano Huck, Angélica e Juliette.

O evento tinha duas regras: sem celular, e claro, uso obrigatório de fantasia. Anitta se vestiu como a personagem Millena, do Mortal Kombat.

Veja as fantasias mais criativas: