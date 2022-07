Ex de Jonas Esticado reage ao saber de suposto processo por divulgar traições: 'não vou me redimir'

A ex-esposa de Jonas Esticado, Herica Almeida, reagiu ao boato de que poderá ser processada após expor supostas traições do cantor de forró. Via Stories do Instagram, ela garantiu que não irá recuar, pois só falou a "verdade" em suas afirmações.

"Me diz que tipo de Brasil e justiça são esses em que a mulher sofre, tem que se expor ao ridículo para conseguir seus direitos e tem rumores que vou ser processada e vou ter que fazer video me justificando. Meu amor, não vou me redimir de nada, porque tudo que eu falei foi verdade e eu provei", alegou na rede social.

Herica considerou a possibilidade do processo judicial como uma tentativa de intimidá-la. "Estão tentando dar uma segurada na minha voz, é lamentável isso", reclamou. Após pedir o apoio dos fãs, ela disse que chegou a ver a live do ex, mas sentiu dores de cabeça.

"Assisti a live, mas infelizmente me deu náuseas, porque contra fatos não há argumentos, mas ainda bem que existe o carma e a justiça divina. O que se faz aqui se paga, aqui. Minha consciência está limpa", esclareceu.

'Foi um baque para mim'

A transmissão citada por ela foi feita por Jonas Esticado na última sexta-feira (8), um dia depois de a ex-mulher acusá-lo de não assinar acordo para pagamento de pensão alimentícia para Micael, filho do então casal.

Jonas alegou que "sempre cumpriu suas obrigações". No entanto, a crise econômica durante a pandemia o impediu de assinar o termo, já que o valor solicitado por Herica era muito alto.

"Recebi esse acordo na pandemia, onde eu passei dois anos sem cantar. Foi um baque para mim, eu não pude aceitar. Não vou assinar algo que eu não vou conseguir cumprir. Antes de acordo eu sempre cumpri minhas obrigações e cumpro. Ela recebe pensão também. Está sendo tudo pago certo", comenta.