Ex-mulher de Jonas Esticado divulga áudio do cantor se recusando assinar acordo; escute

O conflito entre Herica Oliveira e Jonas Esticado segue repercutindo nas redes sociais. Nesta sexta-feira (8), a ex-mulher do cearense divulgou um áudio, em stories no Instagram, no qual o cantor se recusa a assinar um acordo para pagamento de pensões.

A conversa em áudio ocorreu em 2021, no período da pandemia, mas só se tornou pública nesta semana. Em um dos trechos, o músico diz o valor que estava pagando à ex-companheira.

“Você já parou para pensar que eu vou passar cinco anos da minha vida, por causa dessa coisa aí, pagando quase 12 mil reais por mês (…) Eu só tô ligando para avisar que eu não vou assinar nada de negócio de acordo de valores não”, disse o cantor no áudio vazado.

Escute conversa

No áudio, também é possível ouvir Jonas Esticado dizendo que iria assinar outro acordo no qual havia sido combinado o pagamento de pensões após a volta dos shows, depois das paralisações da pandemia.

“Vou assinar o acordo, o outro lá. Eu não vou assinar [o acordo sobre o qual os dois discutiam ao telefone], eu vou assinar o outro acordo que a gente tinha fechado para começar a pagar depois que voltarem os shows”.

'Luxo eu também não posso dar não', afirmou Jonas

O cantor também afirma que mesmo não aceitando pagar o valor acordado em um primeiro momento, iria se comprometer a arcar com algumas despesas de Herica e do filho, mesmo que faltassem algumas coisas consideradas “luxo”:

Jonas Esticado Cantor “Até lá, eu me comprometo a não deixar faltar nada pra você, nem que eu vá pedir esmola na rua. Agora, luxo eu também não posso dar não. Pode chegar um dia e faltar um Danone e essas coisas que são fúteis, é um luxuzinho”.

A ex-mulher de Jonas Estiado chegou a debochar da fala do cantor neste trecho, lembrando de viagens de Jonas Esticado ao exterior e itens de luxo que o sertanejo exibe nas redes sociais.

"Vocês têm noção do que é uma pessoa sozinha e ansiosa ouvir isso? Enfim, ouçam até o final. O Danone do meu filho é luxo, luxozinho, futilidade. Mas, viagens para Cancún, para Disney e entre outras, carro do ano, celular do ano, casa no Alphaville, apartamento bom… Enfim, a hipocrisia".