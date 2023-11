Enteada de cantor de forró que morreu ao ser picado por aranha apresenta melhora

Jhullyanny Lisboa, de 18 anos, enteada do cantor de forró Darlyn Morais, que morreu em decorrência de uma picada de aranha, teve melhora no quadro de saúde após também ter sido picada pelo animal venenoso. A jovem segue internada no Hospital Geral de Palmas (HGP), no Tocantins, mas já consegue caminhar.

"Meu boa noite hoje será cheio de alegria e gratidão a Deus. Minha sobrinha e filha está bem, pela primeira vez após alguns dias de internação deambulou nas AVDS", disse uma tia de Jhullyanny. "Todas as preces de agradecimento a Deus não são suficientes para expressar o sentimento de humildade e luz que carrego em meu coração. Senhor, agradeço suas bênçãos na minha vida e oro para que continue guiando os meus passos”, completou.

Veja também

Relembre o caso

O cantor de forró Darlyn morreu após ter sido picado por uma aranha no rosto. As reações alérgicas começaram a surgir no cantor ainda na semana passada, quando Darlyn Morais teria sido picado. Segundo os familiares, a região atingida começou a escurecer, enquanto outros sintomas também surgiram pelo corpo.

"Ele sentiu fraqueza pelo corpo e começou a escurecer o rosto na terça-feira da semana passada. Procurou hospital e foi internado neste domingo no HGP", explicou a esposa dele, Jhullyenny Lisboa Silva, comentando que o marido começou a passar mal no dia 31 de outubro. Até então, a suspeita é de que a picada tenha ocorrido em casa, no município de Miranorte. O óbito do cantor foi confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES)

A enteada de Darlyn Morais continua internada no Hospital Geral de Palmas (HGP), Tocantins. A mulher de 18 anos também foi atingida no pé pelo animal.

Conforme a família, no mesmo dia, a jovem apresentou os mesmos sintomas do padrasto. A causa da morte do cantor de forró continua sendo apurada.